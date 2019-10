Blitz dei carabinieri

Fermato davanti alla stazione: in tasca aveva 18 dosi di cocaina, arrestato un uomo di 40 anni

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare la provenienza della sostanza stupefacente, i posti in cui era venduta e, più in generale, inquadrare l’ambiente del consumo in città durante la “movida” del week-end