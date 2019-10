Evade dai domiciliari a Chieti e si ‘trasferisce’ in Molise, arrestato dai Carabinieri

Era stato arrestato lo scorso 28 giugno con l’accusa del reato di evasione e stava scontando la pena ai domiciliari, nella sua abitazione in provincia di Chieti. Poi, di sua volontà e in barba alle disposizioni dell’autorità giudiziaria, aveva deciso di trasferirsi in Molise. Più precisamente a Trivento.

Proprio nella cittadina trignina, dove risultava aver preso il domicilio, lo hanno trovato i carabinieri.

Il 48enne dovrà tornare ai domiciliari nella sua abitazione che si trova ai confini tra la nostra regione e il Molise. I militari della stazione di Trivento infatti hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.

Dovrà infatti scontare otto mesi di reclusione. Inoltre i Carabinieri della Stazione di Trivento hanno denunciato l’uomo sempre per il reato di evasione, dal momento che non poteva trovarsi in quel comune senza la prevista autorizzazione del giudice.