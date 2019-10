‘Esiliati Rossoblù’, 10 anni e non sentirli: il gruppo per i tifosi sparsi per il mondo

Nell’autunno del 2009 nasceva il gruppo Facebook ‘Esiliati Rossoblù’, dedicato ai tifosi del Campobasso sparsi per il mondo. Da allora la crescita è stata costante e oggi conta 1170 membri grazie al lavoro certosino compiuto da Andrea Fiammelli, ideatore e amministratore del gruppo, da qualche tempo affiancato da Francesco Baranello. Come dice la stessa ‘mission’, si tratta di “un gruppo creato per tutti i tifosi del magico Lupo rossoblù sparsi in Italia e nel resto del globo che la domenica soffrono perché possono seguire la loro squadra del cuore soltanto tramite internet. Iscrivetevi in tanti per far sentire la nostra fede che nonostante la distanza non tramonta mai. Forza magico Lupo rossoblù”. E tanti auguri agli… Esiliati Rossoblù.