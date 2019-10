Erbacce e sporcizia, scempio al monumento che ricorda i morti sul lavoro

Sporcizia ed erba alta: era in condizioni indecorose l’aiuola che ospita il monumento dedicato alle persone che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. Ieri (13 ottobre) le cosiddette ‘morti’ bianche’ sono state ricordate anche a Campobasso con la deposizione di un simbolo floreale.

Le condizioni indecenti in cui versa l’area verde non sono passate inosservate, come dimostra la foto che ha inviato nella nostra redazione un nostro lettore per esprimere la propria indignazione: “Hanno deposto la corona di alloro al monumento dell’Anmil senza aver avuto l’accortezza di ripulirne l’aiuola e la lapide dalle erbacce e cartacce. Non ci sono altre parole per l’indecenza”.