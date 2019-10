Emergenza topi in città, la derattizzazione slitta di 24 ore per il maltempo

Sarebbe dovuta iniziare oggi (3 ottobre), ma il maltempo ha provocato uno slittamento della derattizzazione, intervento straordinario deciso dal Comune di Campobasso per far fronte a quella che sta diventando una emergenza. In città gli avvistamenti di ratti sono infatti frequenti: in centro (perfino per il corso), in periferia ma anche sui balconi delle abitazioni, come nel caso delle palazzine vicine all’ex Roxy segnalato dai residenti alla nostra testata.

L’intervento dunque comincerà domani, 4 ottobre.

“L’Amministrazione ha già provveduto ad effettuare, durante l’estate, i cicli previsti di derattizzazione, ciò nonostante gli avvistamenti sono ancora frequenti e superiori alla norma”, ha precisato l’assessore Simone Cretella.

Il titolare dell’Ambiente ha poi messo in guardia i cittadini che dopo la derattizzazione potrebbero comunque notare i grossi topi per strada: “Opportuno precisare che la presenza in superficie dei topi è uno degli effetti della derattizzazione giacché dopo aver assunto la sostanza topicida, di solito, i ratti tendono ad uscire allo scoperto alla ricerca di aria. Alla luce del perdurare del fenomeno, l’amministrazione ha comunque predisposto un ulteriore e straordinario intervento di derattizzazione, che sarà effettuato nei prossimi giorni del 4,5,6 ottobre”.