Operai al lavoro questa mattina 14 ottobre in centro a Termoli per smontare i segnali stradali di divieto di sosta negli orari previsti dallo spazzamento stradale.

L’operazione segue di qualche giorno la delibera di Giunta comunale che ha di fatto eliminati i divieti di sosta temporanei, della durata di un’ora e mezza, in vari punti del centro cittadino e dintorni nel pieno della giornata lavorativa.

Divieti che erano in vigore dal 2011 (Giunta Di Brino) e che erano stati confermati con la precedente Amministrazione comunale di Angelo Sbrocca. L’era Roberti fa segnare invece un cambio di direzione “per evitare di stressare la gente” ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Rita Colaci che ha tuttavia garantito come “lo spazzamento proseguirà, ma in altre forme, con mezzi più piccoli e manualmente”.

Così stamane è iniziato ‘l’abbattimento’ dei cartelli (nella foto due operai che segano il palo fra via Roma e corso Fratelli Brigida). Per altro dall’adozione della delibera, quindi dal 30 settembre scorso, i divieti non era più validi.