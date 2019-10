C’è grande curiosità a Termoli in queste ore a causa di un elicottero dei Carabinieri che da diverse ore sta sorvolando la città. Il velivolo di colore verde sta girando praticamente tutti i quartieri cittadini, dal centro alla periferia passando per il lungomare.

Così molti cittadini si sono chiesti se per caso fosse in atto un blitz o una qualche operazione particolare. A quanto emerge, non ci sarebbe nessun intervento particolare, bensì una ricognizione aerea al fine di poter scattare delle foto dall’alto per il calendario 2020 dell’Arma dei Carabinieri.

Una particolarità che sta animando la mattinata del 1 ottobre, con diversi cittadini che ogni tanto si fermano per guardare all’insù e osservare quell’elicottero che volteggia quasi fino a soffermarsi sui tetti delle case.

Il velivolo è stato inoltre fotografato mentre atterrava sul campo di calcio abbandonato che affaccia su via Brasile, proprio davanti alla caserma dei carabinieri di Termoli