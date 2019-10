E’ ufficiale: il Consiglio dei ministri ha nominato Francini nuovo questore di Campobasso

Il consiglio dei Ministri ha nominato Alberto Francini, già questore di Catania, come nuovo questore della provincia di Campobasso.

Nei giorni scorsi Mario Cageggi aveva annunciato il suo pensionamento e dal primo novembre non sarà più a capo degli uffici di via Tiberio.

Al suo posto, dunque arriva Francini che in Sicilia ha ricevuto numerosi riconoscimenti da istituzioni e società civile per il suo impegno contro il crimine organizzato e ogni genere di illegalità.

Intanto , dopo i saluti del governatore Toma, questa mattina il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha ricevuto a Palazzo San Giorgio la visita del questore uscente Mario Caggegi.

“Solo da pochi mesi ho avuto modo di frequentare direttamente il questore Caggegi – ha dichiarato il sindaco Gravina – ma sin dal primo incontro, subito dopo il mio insediamento, ne ho potuto apprezzare le qualità umane e professionali, la capacità di instaurare con il nostro territorio un legame sincero, propositivo e positivo attraverso ogni suo atteggiamento. In questi anni, il questore ha operato nella nostra città con tutta la sua esperienza e il suo acume, gestendo uomini e sicurezza del territorio in modo ineccepibile, ottenendo risultati eccellenti in termine di prevenzione e repressione dei crimini e rendendo palese in ogni occasione pubblica e privata il suo amore per Campobasso. Un sentimento, caro Questore, ricambiato dalle istituzioni di questa città e dai suoi cittadini in modo incondizionato. È difficile immaginare il questore Caggegi con tutta la sua carica energica lontano dal suo posto di lavoro, ma a nome di tutta la nostra città gli porgo i più felici auguri per un felice pensionamento.”