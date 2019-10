Due furti in pieno pomeriggio, i ladri tornano in azione: ingente il bottino

Hanno agito per ben due volte in poche ore. Sono entrati in due appartamenti e hanno messo a segno il doppio colpo.

Dopo settimane di ‘tregua’ apparente a Campobasso è tornata la paura dei furti. Ieri pomeriggio (26 ottobre) i malviventi hanno svaligiato due appartamenti nel quartiere San Giovanni agendo indisturbati, senza che nessuno si accorgesse di quanto stava avvenendo.

In quel momento i proprietari non c’erano e si sono accorti di quello che era successo solo quando sono rientrati in casa.

“Aiuto, siamo stati derubati”: più o meno queste le parole utilizzate quando hanno chiesto l’intervento del 112 e del 113.

Polizia e Carabinieri sono prontamente intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per risalire alla banda di malviventi che potrebbero aver ‘studiato’ nei minimi dettagli i tempi e i modi in cui agire. Insomma, sapevano che a quell’ora in casa non c’era nessuno e erano consapevoli che sarebbero riusciti a fare un bel bottino. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che i ladri avrebbero portato via oro e contanti. Un bottino ingente ma ancora da quantificare nel dettaglio sulla base della denuncia che sarà presentata alle forze dell’ordine.

In base ai primi elementi raccolti dagli investigatori, dietro ai due furti potrebbe esserci la stessa mano.