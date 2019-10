Due dolci cagnoline cercano una famiglia per sempre

Due teneri batuffoli di pelo, abbandonate vigliaccamente a Campomarino Lido, cercano una famiglia da amare per sempre, da attendere al ritorno a casa, scondinzolanti ed affettuose, talmente dolci da far tornare subito il sorriso ed il buonumore.

Sono due femminucce di circa 2 mesi: una è tutta bianca con una particolare macchia nera sull’occhio, mentre l’altra è tutta nera.

Si affidano insieme o separate in tutta Italia, ma solo a famiglie amanti dei cani, che possano prendersene cura tutto l’anno e che non le abbandonino in qualche periferia. Per info Marianna 3711881364