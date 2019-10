Due bimbe mai nate in una settimana, dubbi e domande sulla sicurezza in ospedale

Due drammi, due bimbe al nono mese di gravidanza mai nate. Due madri straziate dal dolore, e due ospedali diversi investiti dall’ombra scura del sospetto: il Cardarelli di Campobasso e il San Timoteo di Termoli. Quest’ultimo di recente “graziato” dal Consiglio di Stato con la conferma della sospensiva del Tar per il Punto Nascite. Per il momento, e in attesa della decisione di merito del prossimo 8 aprile, partorire a Termoli si può.

A Termoli difatti credeva di dover partire la 34enne bassomolisana che domenica sera è arrivata in ospedale con forti dolori. Una gravidanza difficile, ma la bimba – 38 settimane – stava bene. Il battito c’era, come ha rilevato il primo controllo. Un’ora dopo però il cuoricino non batteva più. Cosa è accaduto in quel lasso di tempo? E’ stato seguito il protocollo clinico, il monitoraggio del tracciato? Tante domande, alle quali dare una risposta non è semplice. Dovrà farlo attraverso l’autopsia – anche in questo caso, come per l’altra bimba morta durante il parto domenica 22 settembre al Cardarelli – il medico legale che a quanto pare risulta complicato anche da individuare.

Ma le domande riguardano anche un altro aspetto, relativo alla sicurezza. Gli ospedali molisani, e in questo caso i reparti ginecologici, sono provvisti delle attrezzature necessarie a garantire le partorienti? Oltre ai medici, che sono pochi e con un carico di lavoro immane, la strumentazione è adeguata? E’ sufficiente?

Al San Timoteo (dove si è in attesa ormai da mesi di avere certezze sulle nuove assunzioni in seguito a un concorso per 6 ginecologi che va inspiegabilmente per le lunghe malgrado l’urgenza evidente), si respirano rabbia amarezza per quelle dettagliate relazioni di programmazione economica che elencano tutte le attrezzature delle quali il reparto avrebbe bisogno, chieste da anni ma mai arrivate. La sensazione è che il Punto Nascite di Termoli, coinvolto da un provvedimento di chiusura da parte dei commissari straordinari ora congelato dalla giustizia amministrativa, sia stato abbandonato a se stesso anche per quanto riguarda la dotazione minima di ecografi, monitor fetali e arie attrezzature mediche di monitoraggio per le donne in gravidanza.

Certo, ci sono le indagini che dovranno accertare cosa sia accaduto. Le cartelle cliniche sono state sequestrate, la stessa Asrem ha chiesto di avviare accertamenti clinici il cui obiettivo è quello di verificare se ci sia stato un errore umano, una negligenza, una carenza qualsiasi che ha favorito il peggio. Per il direttore Antonio Lucchetti, che sta facendo le veci del direttore generale Sosto nominato in Campania, quelli di Campobasso e Termoli sono casi diversi e inquadrabili in una statistica annuale fisiologica.

Ma i numeri e la casistica si muovono in un contesto di dubbi sulla sicurezza, in reparti coinvolti da rischi concreti di ridimensionamento se non di tagli drastici nei quali le indagini non c’entrano nulla. C’entrano invece le richieste, finora inevase, di acquistare dotazioni moderne, strumenti che non si rompano ogni due mesi, e in numero sufficiente a garantire più urgenze contemporaneamente.

Un adeguamento del San Timoteo agli standard non solo di camici bianchi ma anche di apparecchiature cliniche, e un potenziamento della dotazione di strumenti fondamentali in una corsia come in una sala parto, non sono più rinviabili. Lo sottolinea nuovamente anche il Comitato “Voglio Nascere a Termoli”. Nel pieno diritto di chi vuole nascere in Molise, ma non può continuare a sentirsi meno tutelato di chi decide di partorire altrove.