Domenica Liberi di camminare: trekking urbano e consapevole, un evento gratuito

La giornata nazionale del camminare propone eventi anche in Molise, territorio che si presta straordinariamente bene al tema. Domani, 13 ottobre passeggiata sostenibile e consapevole organizzata da Sentieri Olistici, in collaborazione con Studio Yoga Parinama, Prana Erboristeria Olistica, Ass. 2 Passi nel Molise, Federtrek e con il patrocinio della Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), Lega Ambiente e Comune di Termoli.

La partenza è prevista alle 9 e 30 in piazza Monumento e dopo 5 ore di trekking urbano che si articolerà su 10 chilometri (e che prevede scarpe e abbigliamento comodo e un litro d’acqua al seguito) si ritornerà in Piazza monumento. L’evento è gratuito e oltre ai benefici per il corpo ci sono quelli della mente. “Esplorarsi dentro è un’esperienza sublime. Il percepire le stesse frequenze in movimento significa lavorare su altri elementi: questo è ciò che desideriamo che i partecipanti sperimentino durante questo primo approccio alla esperienza di camminata consapevole”. Consapevole perché ogni partecipante sarà armato di un sacchetto per rifiuti e raccoglierà l’immondizia disseminata lungo le strade mentre si pratica jogging e trekking. L’evento è gratuito.

INFO: 3497220061, 3280990653