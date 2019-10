Dall’ambiente alle politiche per giovani e famiglie: il Pd torna in piazza

In occasione della campagna nazionale ‘Per Amore dell’Italia’, la Federazione Medio Molise del Partito Democratico ha deciso di scendere in piazza a Campobasso i giorni 4, 5 e 6 ottobre. L’occasione sarà utile per incontrare e ascoltare le persone e discutere dei dieci punti programmatici su cui il partito nazionale ha posto l’accento: uno stipendio giusto in più, Italia verde, politiche industriali, investimenti pubblici strategici, famiglia, scuola a costo zero, politiche sulla casa, nuove generazioni, quota 10, lotta all’evasione fiscale.

La Federazione Medio Molise ha deciso di porre l’attenzione in modo particolare sulla Green Economy, tema fondamentale per il futuro della nostra Regione e che unisce la visione di una società attenta alle questioni ambientali con alternative di lavoro e di nuovi investimenti.

Nella tre giorni in piazza sarà prevista anche la sezione ‘l’esperto risponde’, con il coinvolgimento non solo dei tesserati e simpatizzanti, ma soprattutto di professionisti competenti in materia che arricchiranno la discussione.