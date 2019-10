Dai 20 milioni per bus scolastici ibridi ai 255 per la rottamazione auto, ok al Decreto Clima

Sei milioni di euro per l’educazione ambientale nelle scuole. Un milione e mezzo per la realizzazione di un database pubblico che raccolga i risultati dei rilevamenti ambientali. Venti milioni di euro ai Comuni per implementare il trasporto scolastico con mezzi ibridi o elettrici. Trenta milioni per la riforestazione urbana.

Bonus per ridurre le emissioni che alterano il clima destinato a rottamazioni auto per un totale di 255 milioni di euro. Fino ad arrivare a “green corner” sperimentali nei negozi. Sono questi alcuni dei numeri che sottolineano le misure inserite nel Decreto Clima appena approvato dal Consiglio dei Ministri.

“I punti principali del decreto – entra nel merito l’onorevole M5s, Antonio Federico – spaziano in diversi ambiti. Ad esempio aumentano poteri, risorse e personale a disposizione dei commissari che si occupano di bonifica delle discariche abusive e depurazione delle acque. Un modo per fermare le ‘storiche’ infrazioni ambientali dell’Italia, applicando anche alla depurazione il modello che ha funzionato per le discariche. Il decreto guarda anche con attenzione all’educazione ambientale nelle scuole. Previsti 6 milioni di euro, nei prossimi tre anni, per informazione, formazione e sensibilizzazione negli istituti di ogni ordine e grado per progetti, iniziative, programmi, campagne e attività di volontariato degli studenti. Spazio poi alla trasparenza dei dati ambientali. Significa che i soggetti pubblici, concessionari di servizi pubblici dovranno rendere disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i risultati delle rilevazioni effettuati. Entro 6 mesi i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento e i gestori del servizio idrico dovranno assicurare la visualizzazione delle informazioni. Il tutto confluirà in un database pubblico realizzato da Ispra con 1,5 milioni di euro”, aggiunge Federico.

Previsti, invece, 20 milioni di euro da destinare ai Comuni per realizzare o implementare il trasporto scolastico per i bambini delle elementari e medie con mezzi ibridi o elettrici e 30 milioni per la riforestazione urbana: fondi per la piantumazione e il reimpianto di alberi, silvicoltura, creazione di foreste urbane e periurbane. “In questo modo – commenta il deputato molisano – diamo maggiore importanza al ruolo che gli alberi svolgono per il contrasto ai cambiamenti climatici grazie alla propria funzione di stoccaggio della CO2. Più alberi significa meno inquinamento, più attenzione contro il dissesto e rialzo delle temperature in città”.

Per le città e le aree sottoposte a infrazione europea sulla qualità dell’aria, inoltre, sono stanziati fino a 1500 euro per la rottamazione dell’auto fino alla classe euro 3 e fino a 500 euro per i motocicli a due tempi. Per un totale di 255 milioni di euro. Il bonus ridurrà le emissioni climalteranti, per questo può essere rinvestito in servizi ambientalmente sostenibili come abbonamenti al trasporto pubblico locale o regionale, acquisti di biciclette e di altri servizi simili.

Istituito anche un fondo di 40 milioni destinati ai Comuni per la realizzazione, il prolungamento, l’ammodernamento o la messa a norma di corsie preferenziali. Questo intende permettere ai mezzi pubblici di raggiungere più velocemente le destinazioni incentivando l’uso dei mezzi pubblici a discapito di quelli privati.

Tra i punti principali del Decreto Clima anche la sperimentazione per dotare i negozi, le botteghe e i mercati rionali di “green corner” per la vendita di prodotti sfusi riducendo la quantità di imballaggio ‘usa e getta’ che entra nel ciclo dei rifiuti. Infine via al programma ‘Italia Verde’ grazie al quale, ogni anno, una città sarà premiata come ‘Capitale verde d’Italia’ in modo da favorire la competizione tra le diverse realtà territoriali per progetti sostenibili, buone pratiche, crescita verde e relativi investimenti. Questa norma è stata introdotta per accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e ha ricevuto 9 milioni di euro in via sperimentale per i primi tre anni. “Con il Decreto Clima – conclude Antonio Federico – il nostro Paese cambia paradigma nell’approccio alla tutela ambientale e fa passi avanti nell’adozione di pratiche green, coinvolgendo cittadini, attività, scuole e istituzioni”.

