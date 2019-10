Cus Molise protagonista alla Rollerblade Experience di Salerno

Cus Molise protagonista al Rollerblade Experience (organizzato dall’azienda italiana Rollerbrade) che si è svolto al pattinodromo comunale di Salerno riservato alle categorie giovanissimi ed esordienti. Con il maestro Roberto Simiele sono scese in pista le piccole atlete Francesca Di Cristofaro, Founaboui Amelie e Miriana Lombardi. L’occasione è stata propizia per confrontarsi con altri piccoli atleti della regione Campania sotto lo sguardo del tecnico Ubaldo Toledo e soprattutto della pluri campionessa di specialità Erika Zanetti affiancata dai suoi assistenti. L’ex azzurra ha guidato con la sua esperienza e la sua professionalità i giovani atleti rendendo l’appuntamento campano molto interessante. E’ stato un pomeriggio di grande interesse per tutti gli intervenuti, atleti e genitori, nel quale si sono svolti esercizi tecnico-ludici utili per la crescita nella specialità di ogni singolo atleta.

“Per noi è stata un’occasione importante di confronto e di crescita – afferma di ritorno da Salerno il maestro Simiele – siamo tornati in sede con un bagaglio di esperienza certamente maggiore e soprattutto con la convinzione che la strada intrapresa è quella giusta per continuare a migliorare. Abbiamo deciso di prendere parte a questa iniziativa per dare l’opportunità ai nostri ragazzi di confrontarsi al di fuori dei confini regionali e farlo soprattutto, in una splendida location quale il pattinodromo di Salerno situato sul lungomare Tafuri”.