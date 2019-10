I residenti avevano chiesto a gran voce l’intervento di rifacimento: era troppo pericoloso transitare in quel tratto di contrada Colle delle Api, zona periferica di Campobasso. Non solo per loro, ma anche per i mezzi della raccolta rifiuti e per gli autobus della Seac.

Dopo il sopralluogo dell’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Amorosa, e dei tecnici del Comune di Campobasso, che hanno verificato l’intervento da mettere in atto, il Comune ha stanziato i finanziamenti per ripristinare la carreggiata che aveva ceduto qualche tempo fa dopo un nubifragio.

“La situazione per come si presentava, oltre a costituire una condizione di pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità – ha dichiarato l’assessore Amorosa – creava disagi soprattutto per i residenti della zona, creava disagi per il trasporto pubblico e per il servizio di raccolta rifiuti della zona, per cui si è ritenuto indispensabile prima provvedere alla chiusura al traffico della sede stradale con posizionamento di adeguata segnaletica ed emissione di apposita ordinanza, e poi progettare un intervento immediato di messa in sicurezza del tratto stradale in questione.”

Per l’esecuzione dei lavori necessari è stata stimata dal competente Ufficio Tecnico una spesa pari 11mila euro. Somma arrivata a 13mila euro per gli oneri per la sicurezza, oltre IVA (22%) come per legge.

Entro dieci giorni i lavori partiranno. La giunta comunale, lo scorso 23 ottobre, ha infatti approvato una delibera prelevando i finanziamenti dai 20mila euro inseriti nel capitolo “Protezione Civile – Interventi per pubblica incolumità” utilizzando i soldi risparmiati per un intervento precedente in contrada San Vito.

“Una somma in quel caso non più necessaria – ha sottolineato Amorosa – perché a contrada San Vito si è provveduto alla esecuzione di quei lavori in economia diretta con ausilio delle maestranze comunali e con un ingente risparmio economico e ad oggi, dopo costanti controlli, la problematica è stata definitivamente risolta”.