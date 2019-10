A Termoli si terrà un corso di alta specializzazione sulla redazione del Bilancio delle imprese.

L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Larino, presieduto dalla dottoressa Liliana Smargiassi, rende noto che inizierà domani, 18 ottobre, nella sede dell’Unimol in via Duca degli Abruzzi, il corso di alta specializzazione dal titolo “Il bilancio: Redazione, controllo e crisi d’impresa” organizzato dalla SAF Medioadriatica Commercialisti – Scuola di Alta Formazione per i Dottori commercialisti ed Esperti contabili con sede a Pescara, costituita dagli Ordini di Marche, Abruzzo e Molise.

Il corso vedrà la partecipazione di professionisti dalle Marche, Abruzzo e Molise: “è una grande soddisfazione avere ottenuto la possibilità di svolgere il corso nel nostro territorio – afferma la Presidente dell’Ordine – mentre i precedenti corsi si sono svolti a Pescara, Ancona e San Benedetto del Tronto”.

Il corso organizzato dalla SAF Medioadriatica ha come obiettivo quello di offrire percorsi formativi di alta qualificazione, volti non solo per accrescere le competenze dei partecipanti ma pure per far acquisire loro, nell’ambito di un più ampio disegno di riforma del d.lgs. 139/2005, titoli di specializzazione ufficialmente riconosciuti.