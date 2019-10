Corsi serali d’italiano per stranieri e detenuti: “Così possono trovare prima un lavoro”

Reinserimento scolastico per dare un’opportunità ai meno giovani e alle fasce più deboli di inserirsi nel mondo del lavoro. Questo è il progetto presentato al Comune di Campobasso dall’assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali, Luca Pritano, e dai dirigenti del Cpia e dell’Ipia Montini.

“Le persone che non hanno titolo di studio hanno meno chance nel mondo del lavoro per questo abbiamo deciso di aggredire il problema – spiega Praitano – e coinvolgere giovani e meno giovani per offrirgli una formazione in sinergia con i dirigenti e le istituzioni che riguardano il mondo del lavoro”. Il Comune di Campobasso fa da cassa di risonanza di un’iniziativa dei due istituti di Campobasso che hanno un’offerta formativa rivolta ad adulti sia italiani che stranieri che necessitano di apprendere la lingua italiana, completare l’obbligo scolastico, o, più in generale, migliorare le proprie competenze culturali e professionali.

L’Ipia Montini – Istituto professionale per l’industria e l’artigianato – ha istituito, per l’anno scolastico 2019/2020, il corso serale per adulti per il conseguimento dell’idoneità al terzo anno di “Manutenzione e Assistenza tecnica”. Mentre il Cpia offre percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per cittadini stranieri, nonché il corso di primo livello finalizzato al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado, ex scuola media) e il corso di primo livello finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione formativo del biennio di scuola superiore (comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici).

“I vantaggi dei corsi serali – spiega il dirigente scolastico della scuola per adulti Ipia Montini – sono tanti. Il tempo per ottenere il diploma si riduce enormemente rispetto ai corsi diurni. L’orario serale permette la frequenza di adulti e la personalizzazione dell’orario in base alle esigenze dei singoli, in più, con un esame integrativo si possono recuperare due anni e accedere direttamente al triennio”. “È fondamentale – aggiunge il responsabile del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – offrire un percorso scolastico a chi lo ha dovuto abbandonare. Oltre agli stranieri garantiamo un’offerta formativa anche ai cittadini italiani che necessitano di un titolo di studio”.

Elevare il contesto culturale, etico e sociale è la missione alla base della sinergia tra gli istituti scolastici e l’amministrazione comunale del capoluogo. L’iniziativa ha una valenza sociale e viaggia sui binari della necessità di integrazione delle persone. Possibilità di formazione anche per i detenuti. “Oggi – spiega la dottoressa Testa in rappresentanza della Casa Circondariale di Campobasso – è maggiore la percentuale di detenuti stranieri o con problemi legati alle tossicodipendenze. Il fenomeno della dispersione scolastica trova largo spazio tra i reclusi, soprattutto per via delle condizioni sociali e delle problematiche di disagio che affrontano nelle propria vita. La scuola ci permette di offrire loro stili di vita e comportamenti diversi, nuovi modelli e valori che possono aiutare nella reintegrazione”.