Coppa Italia regionale. Isernia e Guglionesi ko, Cinquina Venafro

Si sono giocate nel pomeriggio le gare di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia regionale. E non sono mancate le sorprese. Sul campo di Piedimonte Matese, l’Isernia cade sotto i colpi di Ricci e Langellotti e dovrà puntare tutto sul match di ritorno che andrà in scena il prossimo 23 ottobre. Perde in casa, invece, il Real Guglionesi che si arrende all’Aurora Alto Casertano che si impone col risultato di 3-2 e “vede” il passaggio del turno. Per i neroverdi hanno timbrato il cartellino Carlo e Michele Consolazio. Su sponda campana decisiva la doppietta di Di Gregorio così come l’autogol di Spagnuolo.

Il Roccasicura si impone di forza sul campo del Pietramontecorvino e ha un piede e mezzo ai quarti di finale: reti di Mallardo, Diana e Diallo. Cinquina invece per il Venafro ai danni del Volturnia, e qui il discorso può considerarsi chiuso. Tutto aperto tra Sesto Campano e Acli Cb e Campodipietra che pareggiano per 1-1 con i campobassani che sono leggermente favoriti per la qualificazione se non altro perché il ritorno lo giocheranno in casa. Ma il Sesto promette battaglia e intanto si gode il gol di Di Baia. Vittoria all’inglese per il Bojano che espugna Ripalimosani grazie alle marcature di Vesce e Manè (su calcio di rigore). Ottima affermazione esterna anche per il Vairano che travolge il Gambatesa con i gol di Panico, Di Matteo e Geremia.

I RISULTATI

Real Guglionesi-Capriatese 2-3

Ripalimosani-Bojano 0-2

Pietramontecorvino-Roccasicura 1-3

Tre Pini-Isernia 2-0

Pol. Gambatesa-Vairano 0-3

Venafro-Volturnia 5-2

Sesto Campano-Acli e Campodipietra 1-1

Aurora Ururi-Termoli 0-0

Il 23 ottobre le gare di ritorno