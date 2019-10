Contratto di sviluppo, il Governo pubblica l’elenco di tutti i progetti finanziati

Non solo i tratturi che, com’è noto, assorbono gran parte della risorse. Ci sono anche i lavori al villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia, l’aerofune di Guardiaregia, il progetto per realizzare gli impianti sciistici a Campitello Matese, il terzo lotto della Fondovalle del Verrino, il completamento dell’auditorium di Isernia, il sistema di parcheggi e mobilità sostenibile nel centro storico di Campobasso, il porto di Termoli.

Dodici giorni dopo la firma ufficiale sul Contratto di sviluppo istituzionale, alla presenza del premier Giuseppe Conte, il Governo ha pubblicato l’elenco di tutti i progetti finanziati e i relativi importi.

Nel Cis sono rientrati anche la riqualificazione Parco delle Quercigliole, chiesetta della Madonna della Neve e del tratturo di Ripalimosani, la demolizione dell’edificio ex scuola elementare-materna e la realizzazione in parco urbano a Portocannone, l’ampliamento dell’albergo diffuso a Castel del Giudice, i lavori per l’area archeologica di Santa Maria della Strada a Matrice, gli interventi presentati dai Comuni croati di San Felice e Montemitro, la messa in sicurezza e il restauro del castello di Lupara.

36 dotati di copertura finanziaria, altri dodici sono dotati di copertura finanziaria fino all’approvazione del livello di progettazione utile per l’avvio delle successive procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

