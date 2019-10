A Campobasso continuano i lavori per la posa in opera dei cavi in fibra ottica. Dopo il quartiere Cep e la zona tra via Monte Grappa, via Montello e via Monte Sa Gabriele (a cui si riferiscono le foto), questa volta l’intervento riguarderà via Garibaldi dove da domani 17 ottobre fino al prossimo 21 ottobre sarà vietata la sosta tra il civico 132 e il 142 e dal civico 123 a 127 (su entrambi i lati della carreggiata), così come prevede l’ordinanza della Polizia Municipale.

Durante lo svolgimento dei lavori, che saranno effettuati in una delle strade più importanti di Campobasso, è necessario garantire la piena sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità.

Il divieto in via Garibaldi potrebbe comportare qualche disagio alla viabilità cittadina.