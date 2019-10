È stato arrestato oggi (4 ottobre) dai Carabinieri della Compagnia di Larino un 32enne residente a Santa Croce di Magliano.

L’ordine di carcerazione – messo dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso – si è reso necessario perché l’uomo è stato condannato, in via definitiva, a 7 mesi e 10 giorni di reclusione. In passato il giovane (anni 2012 e 2013) aveva commesso i reati di furto e tentata resistenza a pubblico ufficiale, e per quelli ora è stato condannato con sentenza definitiva.

All’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato notificato il provvedimento da parte dei Carabinieri e si trova ora agli arresti domiciliari, così come disposto dalla Corte d’Appello.