Concorso per impiegato in Comune, il 28 ottobre la prova scritta

Questa volta, per evitare le polemiche, il Comune di Campobasso ha pensato di fare “le cose perbene” come recita anche un noto spot televisivo. Questa mattina, 17 ottobre, il Municipio ha reso noto la data in cui si svolgerà la prova scritta del concorso per Istruttore Amministrativo.

“Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico per esami per tre posti di Istruttore Amministrativo (cat. C) part time al 50% si terrà il giorno 28 ottobre, come da convocazione trasmessa a mezzo raccomandata a/r a tutti gli ammessi“, si legge nella breve nota inoltrata nelle redazioni giornalistiche.

Un modo per evitare le polemiche e i veleni di circa un mese fa, quando la prova preselettiva andò semi deserta perchè la maggior parte degli aspiranti impiegati comunali non era venuta a conoscenza della data di svolgimento. Su 800 candidati si presentarono solo in 67.