Colletorto, Ermelinda D’Onofrio spegne sessanta candeline

Ogni giorno condividi i valori più importanti guardando con gli occhi dell’amore le persone che ti sono più care. Da moglie, da mamma, da figlia, da amica speciale. Sessant’anni per te rappresentano un momento per fare tesoro di tante esperienze ma anche un modo per continuare a condividere la bellezza della vita. Sei troppo importante per noi, grazie di tutto.

A Ermelinda D’Onofrio gli auguri più affettuosi dal marito Francesco, dai figli Vincenzo e Alessia, dalla mamma Nicolina e da tutte le persone che le vogliono un mondo di bene.