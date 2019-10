Una piacevole serata con la possibilità di osservare le stelle con telescopi professionali. È l’iniziativa dell’associazione contrade Termoli Nord che, in collaborazione con l’associazione culturale ‘La banda di Archimede’, ha organizzato per sabato 5 ottobre.

“Colle della torre sotto le stelle”, alla prima edizione, è la manifestazione ideata con un doppio intento, conviviale e allo stesso tempo divulgativo. La partecipazione è completamente gratuita. Grazie alla collaborazione de ‘La banda di Archimede’ si potranno osservare le stelle tramite l’utilizzo di telescopi professionali, trascorrendo altresì una piacevole serata in compagnia.

La banda di Archimede ha sede a Termoli e nasce proprio con l’obiettivo di divulgare la scienza e la tecnologia, in particolare ai più piccoli. Un gruppo di amici, appassionati della materia, ha così deciso di rendere ‘fruibile’ la fisica e l’astronomia in particolare agli studenti delle scuole primarie. Sono diversi le lezioni che l’associazione ha tenuto non solo nei plessi scolastici di Termoli ma anche in altre zone del Molise e finanche in Abruzzo. Un’attività, la loro, che non si sovrappone a quella degli insegnanti ma che la coadiuva.

L’associazione contrade Termoli Nord ha sposato l’iniziativa e ha deciso di organizzare una ‘lezione’ all’aperto nel proprio quartiere.

Il programma prevede una breve spiegazione sulla mitologia delle costellazioni e sull’utilizzo dei telescopi a cui seguirà la sessione visiva, il tutto accompagnato da stuzzichini e bevande gentilmente offerti dalle associazioni organizzatrici.

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre alle 19 presso il campetto di calcio di via Giovanni Pascoli a Contrada Colle della Torre, zona a nord di Termoli.