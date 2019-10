Al via da oggi – 2 ottobre – la campagna di tesseramento 2019 del Circolo di Guglionesi del Partito Democratico.

“Per stimolare e promuovere l’adesione al circolo, si è promossa una serie di iniziative e momenti di incontro tra i referenti del partito e la cittadinanza”, fanno sapere dal Pd guglionesano.

Il primo appuntamento è previsto sabato 5 ottobre e vedrà i membri del circolo cittadino presenti in Largo Garibaldi (Castellara) per stimolare la partecipazione su due aspetti in particolare: i tempi che cambiano e come il partito può cambiare per adeguarsi ad essi, cercando di realizzare questi propositi con la collaborazione dei cittadini.

L’intenzione del circolo è di dare senso alla comunità, alla partecipazione alla vita politica attiva cittadina, per rilanciare l’importanza del tessuto sociale e civile locale, “certi che dal rapporto e dal confronto tra persone possano nascere idee con le quali creare un percorso condiviso finalizzato al rinnovamento sociale ed alla promozione e alla salvaguardia dei beni comuni”.

Il commissario Annamaria Becci fa sapere che il circolo sarà aperto, per il nuovo tesseramento, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20 e domenica dalle 18 alle 20.