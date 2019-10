Sarà un giorno di ‘pace’ per i defunti al cimitero di Termoli. I lavori per i nuovi loculi sono stati infatti completati già da qualche settimana pertanto, per il prossimo 2 novembre – il giorno in cui si commemorano i morti –, a nessuno mancherà il posto.

Sono pronti infatti, nell’ala nuova del Cimitero comunale, i tre lotti da 40 loculi prefabbricati cui si aggiunge, poco vicino, un’ulteriore batteria da 40 posti. I 160 spazi sono stati pensati come soluzione tampone dopo un periodo in cui il seppellimento delle salme era divenuto una vera e propria urgenza cui neanche le estumulazioni riuscivano a far fronte.

di 16 Galleria fotografica Cimitero di Termoli









Ora invece la situazione sembra tornata alla normalità, come dimostra l’assenza di bare in attesa di sepoltura nella cappella mortuaria. Ve ne è solo una ma il custode del cimitero ci spiega che entro domani sarà trasferita.

Solo qualche mese fa, invece, le casse di legno si accatastavano l’una sull’altra con le lamentele, sacrosante, dei familiari che al dolore della morte del proprio caro dovevano aggiungere quella per la sua mancata dignitosa sepoltura. Fu proprio allora che si pensò ad una soluzione dai tempi di realizzazione celeri, i loculi prefabbricati appunto.

Troppo lunghi e incerti invece i tempi di realizzazione legati ai lavori della finanza di progetto da 14 milioni e mezzo di euro, voluta dall’Amministrazione Sbrocca che la approvò definitivamente a fine maggio, sul finire della consiliatura, una volta conclusa la conferenza dei servizi che ne diede il via libera definitivo. Ma quel progetto attualmente è bloccato. Per partire, al netto di ulteriori impedimenti, la nuova Amministrazione dovrà adottare una variante urbanistica in Consiglio comunale. Se e quando non è dato sapere. Solo una volta conclusi i lavori previsti dal progetto di ampliamento dell’attuale cimitero, le bare che avranno preso posto nei loculi prefabbricati saranno spostate. Ma per ora nulla di tutto ciò è all’orizzonte.

Intanto, dall’altro lato rispetto all’ala nuova che affaccia sul mare, proseguono i lavori di ditte private per la costruzione di cappelle gentilizie.

La ricorrenza del 2 novembre, sentita da molti che si recano al cimitero per onorare parenti e amici che non ci sono più portando loro fiori e cerini, sarà probabilmente un po’ più serena di un anno fa.