Ciclismo, domenica 6 ottobre il 4° trofeo Costa dei Delfini

Il Ciclismo su strada torna protagonista della scena sportiva domenicale Termolese e Molisana. L’ASD TRI-RACE ed il suo instancabile presidente Bruno Irace sono gli organizzatori del 4° Trofeo Costa dei Delfini, valido come terza prova di Campionato regionale di ciclismo CSAIN aperto alla partecipazione di F.C.I. ed Enti.

La manifestazione sportiva, che si svolgerà domani, domenica 6 ottobre nelle primissime ore del pomeriggio, nella zona industriale nei pressi dello stabilimento Fca di Termoli, vedrà impegnati i partecipanti che si daranno battaglia per contendersi le maglie di campioni regionali CSAIN. Il percorso sarà un circuito pianeggiante di 5 chilometri da ripetere 12 volte per un totale di 60 chilometri. La circolarità del percorso e i suoi numerosi passaggi, renderanno pieno ed avvincente lo spettacolo per gli appassionati e gli spettatori presenti.

I partecipanti divisi per categorie avranno partenze distinte: la prima batteria, composta da Debuttanti, Donne, Veterani 2, Gentlman e Super Gentlman, partirà alle 14:30; la seconda batteria, composta da Junior, Senior e Veterani 1, partirà invece alle 16:00. Tra i favoriti per gli Junior Ronchetti Stefano dell asd Tri-Race, in grande stato di forma; nella categoria Senior 2 spiccano i nomi di Testa Antonio della Molise Ricambi e Massucci Giacinto della Rocchetta Bike. Tra i Veterani 2 Antonio Iuliano il favorito dell’asd Tri-Race mentre tra i Gentlman 1 Genito Carmine della Ciclistica Sannita.

Le premiazioni, che si svolgeranno alle 18:00 alla presenza delle autorità locali, vedranno premiati i primi 3 di categoria. In palio gli ottimi prodotti caseari locali dell’azienda “Del Giudice”. La zona interessata dall’evento ciclistico tra Via Giovanni Agnelli e Via Rio Vivo in prossimità dello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles sarà interdetta al traffico durante la gara, si chiede pertanto comprensione e tolleranza alla popolazione per i disagi che potranno esserere causati dalla stessa e si ringrazia già da ora.