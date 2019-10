Chaminade sconfitta in Coppa divisione: il Bernalda vince con un secco 6-0

Neanche il tempo di archiviare la seconda giornata di campionato che la Chaminade Campobasso è tornata in campo per la Coppa Divisione. Per il secondo turno della competizione nazionale al Pala Selvapiana è arrivato il Bernalda, il quintetto di Matera guida il girone F della Sera B. Padroni ci casa senza Paulinho, espulso sabato contro lo Sporting Venafro, tornerà a disposizione per la trasferta dell’Aquila; in tribuna anche il capitano Oriente per un fastidio muscolare. La gara è terminata 6-0 in favore degli ospiti che hanno staccato il pass per il terzo turno.

Più vogliosa e determinata la formazione lucana che nel primo tempo è riuscita a concretizzare le occasioni avute con l’ex Isernia Bidinotti e Gallitelli bravo a sfruttare un tiro di Caetano. Da annotare l’infortunio di Passarelli che per anticipare un avversario è uscito malconcio dal parquet amico. Nella ripresa viene ancora fuori il Bernalda che sale in cattedra con Fusco che servito di testa da Bidinotti ha siglato il 3-0, da annotare le prestazioni di Caetano che ha coronato la sua prestazione con un gol, il portiere Boschiggia è uscito non solo imbattuto dal Pala Selvapiana ma autore di una doppietta. Settimana intensa per la Chaminade Campobasso, sabato si torna in campo per la terza giornata di campionato avversaria L’Aquila.