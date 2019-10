Chaminade, scalpita la squadra femminile guidata da Marsella

Il Mondiale femminile giocato in Francia la scorsa estate ha riacceso i riflettori nazionali sul calcio rosa. Il successo ottenuto in campo dalle Azzurre, accesso ai quarti di finale e, di conseguenza, il quattordicesimo posto nel ranking Fifa, ha spinto molte ragazze ad avvicinarsi ad un mondo considerato un’esclusiva maschile. Per la Chaminade Campobasso il settore rosa non è una novità. Fin dai primi anni di attività il club di Vazzieri ha sempre integrato nei vari gruppi delle ragazze riuscendo a creare una squadra femminile che prese parte al torneo CSI (Centro Sportivo Italiano). La poca popolarità del calcio femminile ha fatto sì che il progetto rosa non decollasse. Dallo scorso anno il sodalizio molisano si è impegnato per ricreare il settore femminile, ragazze appassionate di calcio pronte a mettersi in discussione sui campi molisani. Diciassette ragazze il lunedì sera dalle ore 20.00 alle 21.30 e il mercoledì dalle ore 19.00 alle 20.30 si ritrovano al Pala Sturzo per gli allenamenti, sotto gli ordini di mister Massimiliano Marsella. Le Lady Chami prenderanno parte al prossimo campionato regionale di calcio a 5 femminile, da definire ancora la data d’inizio della stagione.

Chaminade Femminile 2019/2020: Bocchetti Sonia, Elena D’amico, Melissa Franza, Anna Evangelista, Stefania Galizia, Paola Giuliani, Melania Grassullo, Maria Pia Tizzani, Francesca Mastopaolo, Giusi Passarelli, Eleonora Selleri, Terry di Rienzo, Jessica Ziccardi, Antonia Vitulli.