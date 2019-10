Chaminade, missione compiuta contro il Torremaggiore: vittoria e bel gioco

Doveva vincere la Chaminade e l’ha fatto, doveva offrire una buona prestazione e l’ha fatto. Al Pala Selvapiana i padroni di casa hanno ospitato e superato il Torremaggiore per 4-2. Torna a guidare i suoi ragazzi dalla panchina mister Tavone. Tra i portieri assente Weigels porta affidata all’esperienza di D’Alauro. Dopo tre giri di lancette il Torremaggiore ci prova con una punizione centrale di Arriazu, D’Alauro devia in corner. Sull’azione seguente Paulinho mette male il piede, interviene lo staff medico panchina per lui. Chaminade in attacco con Caddeo sfera che sfiora il palo. Pressing alto della formazione pugliese, padroni di casa bravi a disimpegnarsi e a ripartire in contropiede. Break locale con Caddeo il suo tiro è parato sulla ribattuta a botta sicura Gonzalez, Perkovic è sulla traiettoria e salva i suoi. La risposta con il pallonetto di Accarrino che si spegne di poco sul fondo.

Al tredicesimo si sblocca il match: Paulinho intercetta il passaggio di Olivieri, tiro potente di destro che gonfia la rete per l’1-0 della Chaminade. Un minuto e mezzo più tardi Caddeo strappa palla a Lupoli ripartenza molisana due contro zero assist per Paulinho che raddoppia. La reazione del Torremaggiore prima con Lupoli D’Alauro chiude ben sul primo palo, poi gran botta dalla distanza di Arriazu palla sul fondo. A un minuto dalla sirena intervento puntuale di D’Alauro sul colpo di testa ravvicinato di Arriazu, esperienza e bravura del portiere molisano. Lupoli si fa tutta la fascia destra conclusione di punta D’Alauro chiude lo specchio della porta, questa la prima azione della ripresa. Dai e vai Pescollo -Vaino con quest’ultimo che solo davanti a Pompilio manda sul fondo. Poco dopo ancora buona intesa Vaino- Gonzalez il Torremaggiore si salva sulla linea di porta. Spinge in attacco la Chaminade alla ricerca del goal per archiviare definitivamente il match.

Al nono minuto arriva il tris: Vaino ruba palla a Tricarico lancia Gonzalez che incrocia un sinistro che non da scampo al portiere del Torremaggiore. Schema da corner Paulinho serve Gonzales che restituisce la sfera al brasiliano, di destro realizza il 4-0 e la tripletta personale. Il player-manager del Torremaggiore Olivieri dal quattordicesimo si schiera come quinto uomo di movimento. Tre minuti dalla sirena: destro di punta di Lupoli la devia con le dita D’Alauro ancora un grande intervento del Mago. Il Torremaggiore con il portiere di movimento riesce a realizzate: Olivieri vede Tricarico solo sul secondo palo per il 4-1. Sull’azione seguente arriva anche il raddoppio Tricarico questa volta fa tutto da solo per il 4-2. D’Alauro blinda la porta su un altra conclusione del marcatore dei pugliese. Termina qui la gara la Chaminade batte 4-2 il Torremaggiore, mantiene l’imbattibilità in campionato e sale a quota 8 in graduatoria. Sabato prossima si torna in trasferta, il mese di novembre si apre con la sfida in casa del Real Dem, a Montesilvano.