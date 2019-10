Chaminade Campobasso U19, vittoria convincente all’esordio a Chieti

Esordio positivo anche per la formazione under 19 della Chaminade Campobasso che emula la prima squadra debuttando in esterno e portando a casa il primo successo stagionale. Al Palazzetto di Bucchianico i rossoblù hanno avuto la meglio per 4-1 sui padroni di casa del Città di Chieti. Dopo un primo tempo equilibrato i molisani nella ripresa mantengono bene il campo e alta la concentrazione. Pronti via e De Nisco porta subito in vantaggio la Chaminade. Il Città di Chieti pareggia i conti con Petaccia da calcio di punizione, prima dell’intervallo lungo è ancora De Nisco a firmare il cartellino per i 2-1 che manda le squadre negli spogliatoi. Buona la ripresa degli uomini di Cavaliere che mantengono bene il campo nonostante la stanchezza per la fase di preparazione ancora da smaltire. Man of the match De Nisco che festeggia il suo compleanno con una tripletta. A chiudere definitivamente i conti sul 4-1 finale ci pensa Evangelista. Mister Cavaliere ha commentato l’esordio: “Oltre al successo torniamo a casa con una buona prestazione di squadra. In campo i ragazzi si sono dimostrati uniti e con carattere. – dal punto di vista tecnico –Sono soddisfatto della fase difensiva anche se tatticamente abbiamo ancora molto da lavorare”. Domenica prossima esordio casalingo al Pala Sturzo arriveràil Futsal Vasto, abruzzesi reduci dal KO interno contro l’Acqua &Sapone.

CITTÀDI CHIETI 1

CHAMINADE CB 4

CITTÀDI CHIETI:Blasioli E., Monte, Garzanella, Marinelli, Petaccia L., Blasioli L., Sulpizio, Pica, Marcuccitti, Vitale, Petaccia F., Speranza. Allenatore:Valente

CHAMIANDE:Di Camillo, D’attellis, D’Imperio, Salvatore, Di Nunzio, Bozza, Zurlo, Fieramosca, De Nisco, Evangelista, Picciano, Muccini. Allenatore:Cavaliere

MARCATORI:tripletta De Nisco (CCB), Evangelista (CCB), Petaccia (CH)