Chaminade Campobasso-Sporting Venafro ‘social match’ in diretta live

Riprende questo fine settimana il “Social Match” della Divisione Calcio a 5, l’organo federale ha scelto il derby molisano come primo appuntamento live da trasmettere sulla pagina Facebook Divisione calcio a 5. A partire dalle ore 18.00 con telecronaca di Antonio Iozzo, in diretta dal Pala Selva Piana: Chaminade Campobasso – Sporting Venafro. Un appuntamento importante per il movimento del futsal molisano.

Fine settimana all’insegna del debutto casalingo per la Chaminade Campobasso. Lo scorso fine settimana sono ripresi i campionati nazionali di Serie B e Under 19, le due formazioni rossoblù hanno esordito in esterno ed entrambe hanno centrato un successo. La prima squadra si è imposta 3-1 in casa dell’Ostuni. Buona la prima per mister Tavone che ha dovuto fare i contri con tante assenze: Oriente, Cancio, De Nisco e Gonzalez, quest’ultimo dopo pochi minuti di gara ha accusato un affaticamento muscolare, non hanno potuto dare il loro contributo alla vittoria. Uomini contati ma squadra unita che non ha perso la testa e ha mantenuto bene il campo riuscendo a dosare le energie fino al quarantesimo. Per la prima gara interna il calendario propone subito un derby, sabato al Pala Selvapiana arriverà lo Sporting Venafro. Le molisane si sono già affrontate in Coppa Italia, al Pala Pedemontana i padroni di casa hanno avuto la meglio per 3-0. Tre gli obiettivi per la Chaminade: riscattare il KO, allungare la serie positiva e rendere, anche in questa stagione, il palazzetto amico un fortino. Se il sabato i riflettori saranno accesi sul Pala Selvapiana domenica mattina tutti al Pala Sturzo per l’esordio interno dell’Under 19 di mister Cavaliere. Domenica scorsa i baby rossoblù hanno superato 4-1 il Città di Chieti. Prossima avversaria la Futsal Vasto, la formazione adriatica è tra le new-entry del campionato nazionale under 19. La Divisione Calcio a 5 ha sperimentato un nuovo girone inserendo settori giovanili di serie A, B e C regionale, il Vasto con la prima squadra prende parte al campionato regionale di competenza. Avversaria da non sottovalutare lo sa bene mister Cavaliere che in settimana ha lavorato sulla tecnica e sull’approccio al match. Il primo weekend molisano targato Chami è alle porte non resta che attendere il fischio d’inizio delle gare.