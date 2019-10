Un secolo da Lupi. Eh sì, quest’anno come noto il Campobasso Calcio spegne la sua centesima candelina, traguardo importante, carico di orgoglio e di responsabilità. La società ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno in città dal 29 ottobre al 5 novembre. Un modo per ricordare, certo, fasti e risultati di un tempo, ma anche per fidelizzare un pubblico che vuole tornare a masticare calcio di un certo livello.

Si inizia dunque martedì 29 ottobre, quando sarà inaugurata la “stagione del Centenario” con l’apertura di una mostra avente come titolo “Un secolo da lupi: centenario Campobasso calcio 1919-2019”. Nella mostra verrà esposto il materiale del Campobasso di alcuni collezionisti privati che avranno il piacere di mettere a disposizione il tutto con il desiderio di far rivivere con orgoglio il secolo vissuto dalla squadra. L’esposizione sarà al Palazzo Gil, Spazio Espositivo di via Gorizia: un percorso ideale attraverso gli anni grazie alle maglie storiche. Sarà proiettato anche un video in loop con tutti i momenti “magici” della squadra.

Nei giorni di venerdì 1 e sabato 2 novembre sarà allestita una zona stand nel centro della città nei pressi dello Store del Campobasso di Corso Vittorio Emanuele. Vi sarà, oltre alle zone food and beverage gestite dagli sponsor rossoblù, l’organizzazione di una serata (il 1 novembre) con esibizione ed intrattenimento sonoro su un palco dietro al quale verrà inserito un maxi schermo con proiezione storytelling societario. Lo store resterà aperto al fine di far acquistare a tifosi e collezionisti tutto il materiale da noi messo a disposizione.

Domenica 3, in occasione della partita Campobasso-Real Giulianova, previsto un evento celebrativo allo stadio con coreografie messe su dai tifosi, tutte dedicate al Centenario, mentre martedì 5 novembre convegno pomeridiano al Convitto Nazionale Mario Pagano nel quale verranno trattate tematiche sportive e sociali. Infine è prevista la creazione della maglia celebrativa del Centenario che sarà Made in Campobasso, esclusiva nella manifattura, con ricordo vintage delle casacche da calcio rossoblù di inizio secolo.

Per quanto riguarda la partita di domenica contro il Matelica, c’è innanzitutto da dare una importante notizia di servizio: vista il contemporaneo svolgimento del Rally del Molise, i tifosi rossoblù non potranno posteggiare l’auto nel solito parcheggio ma dovranno dividersi tra “Cittadella dell’Economia” e “Motorizzazione”. Ci saranno comunque le opportune indicazioni. È consigliabile arrivare con anticipo rispetto alle 15, orario di inizio del match.

La prevendita dei biglietti sarà attiva presso lo Store di Corso Vittorio Emanuele fino a domenica mattina, poi naturalmente al botteghino. I prezzi nel dettaglio: Curva Nord 10 euro (5 il ridotto per over 65, donne e ragazzi dai 15 ai 18 anni), Tribuna Laterale 20 euro (15 il ridotto per gli over 65, 10 per donne e ragazzi), Tribunale Centrale 25 euro.