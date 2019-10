Intensi i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Termoli che, durante lo scorso fine settimana, si sono rafforzati per garantire la sicurezza dei cittadini del Basso Molise. I controlli, effettuati attraverso l’utilizzo di pattugli con militari in uniforme e in borghese, si sono concentrate in diversi centri nevralgici, dal centro di Termoli alla zona industriale, da Campomarino a Montenero di Bisaccia, coinvolgendo infine i territori di Guglionesi e Montecilfone.

Il bilancio delle operazioni mostra l’attenzione dei Carabinieri nei confronti del cittadino: durante il servizio sono state controllate 118 persone, 92 mezzi, nonché 4 esercizi pubblici. Sono state eseguite, inoltre, numerose perquisizioni personali finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti.

L’attività degli uomini del 112 non si è fermata qui, coinvolgendo anche la sicurezza stradale considerando la notevole affluenza di persone e veicoli provenienti dalle aree interne molisane e pugliesi, alla luce delle persistenti condizioni meteo di carattere quasi estivo. Sono state elevate 5 contravvenzioni e una patente di guida è stata ritirata.

La massiccia attività preventiva svolta dai carabinieri ha prodotto un abbattimento dei reati sul territorio durante gli specifici servizi svolti, nonché il consolidamento della percezione di sicurezza da parte del cittadino.