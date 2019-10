Una partita imbarazzante, che fa arrossire tutta Campobasso. I rossoblù cadono in casa contro il Montegiorgio che espugna Selvapiana grazie a un mezzo tiro in porta che si trasforma in gol grazie alla ‘papera’ di Natale, recidivo tra l’altro. Reazione confusa, sterile, con occasioni sciupate e prova negativa sotto tutti i punti di vista. Fischi, contestazione, striscioni ritirati: il tifo si fa sentire e chiede a gran voce una rivoluzione. Che a questo punto sembra scontata. L’esonero pare scontato, Cudini potrebbe anche decidere di fare un passo indietro.

LE SCELTE. Tutto come ampiamente previsto: Cudini torna al 4-3-3 e punta sull’esperienza in attacco oltre che sulla gioventù in difesa: spazio a capitan Musetti in trio con Alessandro e Giampaolo e a Pistillo al centro al fianco di Dalmazzi. A centrocampo out per squalifica Pizzutelli, c’è Brenci in regia. Su sponda marchigiana assente l’attaccante Nepi, ma occhio a Titone.

di 12 Galleria fotografica Campobasso-Montegiorgio









SOLITO SVANTAGGIO. Si parte nel silenzio surreale della curva, ci pensa ogni tanto la tribuna a farsi sentire col classico “Lupi-Lupi”. E l’approccio non è malvagio: Bontà (cross deviato in corner) e Musetti (torsione di testa interessante ma non incisiva) si prendono i primi, timidi, applausi. In sottofondo, i cori dei venti sostenitori ospiti in curva sud. Ma la partita si fa subito contorta: i rossoblù provano a spingere ma senza calciare in porta, sembrano scarichi. E la beffa è dietro l’angolo: tiro senza velleità di Mariani, Natale si impappina come successo contro il Matelica, anzi peggio, e becca una rete incredibile, da “Mai dire gol”.

La squadra è allo sbando, alla mezz’ora si attende ancora un tiro in porta. Che arriva al 28’, quando Giampaolo chiama alla parata a terra Mercorelli. Primo sussulto vero. Gli animi si svegliano dal torpore, Tenkorang alza troppo su bel cross di Vanzan. Poi altra frittata che per poco non confeziona il raddoppio: Dalmazzi dà a Tenkorang una brutta palla, l’under fa ancora peggio regalando palla a Titone che prende l’esterno della rete. La risposta nei piedi, anzi nella testa, di Bontà: incornata di poco alta. Il numero 7 è l’unico veramente motivato, con Alessandro a mezzo servizio per l’infortunio al costato che non gli dà tregua. Fischi assordanti a fine primo tempo.

CONTESTAZIONE APERTA. La ripresa inizia con il coro eloquente della Nord: “Campobasso siamo noi, solo noi”. E un altro ancora più pungente verso giocatori e staff tecnico: “Voi non siete il Campobasso”. Insomma, clima di protesta totale. C’è pure un’occasionissima: Alessandro pesca Bontà che di mancino trova l’opposizione in angolo del portiere. La contestazione continua ed è durissima: “Andate a lavorare, mercernari”. Incredibile al 74’ l’opportunità che si divora ancora Bontà da due passi. Sul susseguente angolo Njambè sciupa tutto, non è proprio giornata. Lo dimostra ancora una volta Musetti che quasi da solo davanti al portiere si fa togliere palla dal difensore. Gli ultras ritirano gli striscioni che erano già capovolti. Nel frattempo, è il Montegiorgio a rischiare il 2-0 con Titone. Fischi, improperi e calciatori respinti per il saluto finale: siamo ai titoli di coda.

CAMPOBASSO 0

MONTEGIORGIO 1

CAMPOBASSO: Natale 4, Candellori 5, Vanzan 5.5, Brenci 5, Pistillo 5, Dalmazzi 5, Tenkorang 5, Bontà 5.5, Musetti 4, Alessandro 4.5 (84’ Fabriani), Giampaolo 4 (66’ Njambè 4). A disposizione: Tano, Cafiero, Martino, Agostinelli, Zammarchi, La Vecchia, D’Anchera.

ALL.: Mirko Cudini 4

MONTEGIORGIO: Mercorelli, Lattanzi (82’ Tempestilli), Di Nicola, Omiccioli, Ferrante, Baraboglia, Nasic (87’ Zancocchia), Trillini (71’ Alighieri), Titone, Albanesi (84’ Aloisi), Mariani. A disposizione: Marani, Gnaldi, Santoro, Pampano, Marchionni.

ALL.: Gabriele Baldassarri

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Miccoli di Lanciano e Dell’Arciprete di Vasto.

MARCATORE: 19’ Mariani.

Note: ammoniti Brenci, Njambè, Vanzan (C), Albanesi, Titone (M). Presenti circa 800 spettatori di cui una trentina da Montegiorgio.