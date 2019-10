Campobasso, domani le firme di Cogliati e Sbardella. Menna rientra in gruppo

Domani, 25 ottobre, sono previste le prime firme sui contratti dei nuovi volti rossoblù. Infatti, arriverà da Milano l’attaccante Pietro Maria Cogliati, già con i Lupi nella passata stagione. L’esterno d’attacco ha fatto bene nello scorso campionato con sei reti all’attivo e spesso protagonista nel periodo migliore del Campobasso di Massimo Bagatti. La trattativa è andata a buon fine e il giocatore potrebbe andare in campo già al Civitelle domenica.

La seconda firma riguarda il difensore Luca Sbardella, ex Avezzano e Vastese, che attualmente è svincolato e dunque può giocare da subito. Classe ’93, ha collezionato oltre 200 presenze in serie D avendo indossato anche le maglie di Lupa Frascati, Terracina, Chieti, Grosseto e Civitacastellana. Un elemento di categoria che De Angelis conosce bene.

La settimana prossima, invece, si dovrebbe concretizzare l’affare con un’altra vecchia conoscenza del calcio campobassano: Andrea Sivilla. L’ex bomber di Fano e Recanatese non è stato confermato in casa giallorossa ed è attualmente in cerca di squadra. Ha dato la sua disponibilità, tra l’altro si è curato anche a Campobasso dal fisioterapista Domingo Marcos per i postumi di un infortunio al metatarso. Deve solo rimettersi in piena forma. Prosegue anche la trattativa con il centrocampista Alessio Esposito, ex Cerignola. Si vuole provare il tutto per tutto consegnando a Mirko Cudini un organico più competitivo rispetto al precedente.

Intanto, in vista della trasferta del ‘Civitelle’, per i tifosi del Campobasso non sono previste limitazioni numeriche alla vendita dei biglietti. Ma sarà obbligatorio esibire un documento d’identità.