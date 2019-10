La fiducia accordata a Mirko Cudini sta facendo discutere la Campobasso calcistica. C’è chi avrebbe voluto che la proprietà prendesse provvedimenti drastici per il tecnico e per il direttore sportivo Stefano De Angelis subito dopo l’ultima sconfitta di Monte San Giusto contro il Porto Sant’Elpidio. C’è il ‘partito’ di quelli che avrebbero cambiato staff tecnico già dopo Pineto, alla quinta giornata, coincisa con un altro ko. Il punticino guadagnato nelle ultime tre partite, insomma, ha fatto perdere la pazienza a molta parte del tifo, che sembra quasi rassegnato.

Ma c’è anche chi invece non individua nell’allenatore e nel ds i ‘mali’ dei Lupi quanto nella competitività della rosa, che è destinata a continuare ad avere alti e bassi. E quindi il rimedio potrebbe risiedere nei rinforzi da prendere al più presto, pescando prima tra gli svincolati (ce ne sono molti buoni, ndr) poi nel mercato dicembrino per il quale bisogna attendere ancora più di un mese. Insomma, si parla tanto di questa squadra partita per vincere il campionato, almeno a detta della proprietà, ma che per il momento staziona al sestultimo posto, a meno 10 dalle prime della classe Recanatese e Notaresco.

Una cosa è certa: domenica prossima bisogna vincere contro il Montegiorgio senza se e senza ma. E’ la condizione necessaria per poter imbastire qualsiasi altro discorso. Anche perché nella giornata successiva si andrà ad Agnone, dove come ogni anno l’ambiente è caldo e non è mai facile strappare un risultato pieno.

Gli umori della piazza sono i più disparati, dividendosi tra pessimisti e ottimisti. E infatti qualcuno dice che è già finita e che si farebbe meglio a ridimensionare la squadra nella prossima finestra di calciomercato. Per questo, abbiamo deciso di sentire direttamente come la pensa il popolo rossoblù lanciando un sondaggio su quella che, secondo i sostenitori, dovrebbe essere la strategia della società guidata da Mario Gesuè.