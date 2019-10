Bocce

Campionati Italiani Paralimpici di bocce: Piacente in corsa per il titolo

L’atleta in carrozzina sta gareggiando da ieri al Centro Tecnico Federale del Torrino a Roma e sta mettendo in campo tutta la sua classe e delicatezza nell’accosto. Cinque le partite vinte e, ora, la finalissima. Un alloro destinato ad entrare nella storia delle bocce molisane. Tecnica, tattica, precisione e freddezza: questo è quanto ha messo in campo Mauro Piacente in due giorni di incontri.