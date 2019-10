Ballo sportivo

Campionati del mondo di hip hop ed electric boogie, la ‘Peter Pan’ si fa onore foto

Si è concluso il campionato del mondo di hip hop ed electric boogie che si è disputato a Bremerhaven in Germania. Cinque giorni di dure ‘battaglie’ sulla pista da ballo tedesca che hanno visto protagonisti i migliori cinque dancer di ogni nazione. A rappresentare la nazionale italiana con grinta e caparbietà sono stati, per la categoria children, Alex Cianciosi e Nicolas Ficocelli. Per la categoria junior Alice De Grandis, Letizia Iovane e Melissa Iovane. Per la categoria adult Erika Pellicciotti e Kevin Vaccariello. Tutti sono atleti di alto agonismo appartenenti alla scuola di ballo Asd Peter Pan di Termoli del tecnico responsabile Elia Eliana. La scuola di ballo termolese brilla così anche questa volta, classificandosi tra le migliori scuole di danza e vantando ben tre semifinali e quattro finali, tra cui un argento e un oro. Un immenso onore sono stati questi ragazzi che hanno portato lustro alla nostra nazione in una gara di così alto livello.