Cafiero non rientra più nei piani. Nelle prossime ore le firme dei rinforzi

Claudio Cafiero non rientra più nei piani del Campobasso. Presentato come uno dei punti di forza della squadra a luglio, il difensore non è neanche partito per il ritiro di Castel di Sangro restando in città: si sta allenando con la formazione juniores e difficilmente rientrerà a far parte dell’organico rossoblù. Una decisione scaturita dalle prestazioni negative ma sembra che ci sia anche dell’altro. L’ex Francavilla viene da un infortunio grave dal quale non aveva dimostrato di essersi completamente ristabilito. La proprietà sta valutando attentamente anche le posizioni di altri quattro-cinque elementi che a dicembre potrebbero essere ‘tagliati’.

Chi viene, chi va. In giornata, 24 ottobre, arriverà la firma sul contratto del difensore Luca Sbardella che così prenderà il posto proprio di Cafiero. Ex Vastese ed Avezzano, il classe ’93 al momento era senza squadra e quindi la condizione non è al top. Ma potrebbe esordire comunque domenica ad Agnone. D’altronde, attualmente al centro della difesa ci sono solo Dalmazzi e Pistillo, visto l’infortunio lungo di Menna.

Si sta ancora trattando con gli altri tre. Ovvero, gli attaccanti Sivilla e Cogliati e il centrocampista Alessio Esposito. I due ex hanno storie diverse: il primo viene da un infortunio al metatarso e sta recuperando la forma migliore, con il secondo si sta cercando l’accordo economico, considerando che logisticamente non è un trasferimento semplice per l’attaccante milanese. Per quanto riguarda l’ex Cerignola, di lui si parla molto bene, ha tanta serie C alle spalle e un buon campionato giocato col Cerignola: 29 presenze e 4 gol. Si conta di chiudere l’affare positivamente.

Intanto, la partita del ‘Civitelle’ è ormai alle porte. I Lupi continuano a lavorare lontano da occhi indiscreti per trovare il riscatto dopo tre sconfitte e un pareggio racimolati nelle ultime quattro giornate: l’unico punticino contro il Matelica in casa, poi ko con Pineto, Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio. Per una classifica che parla di piena zona playout e di 8 punti conquistati in altrettanti match. L’inversione di rotta è necessaria ma tosta, considerando che si affronta una delle squadre più in forma che viene da tre successi di fila. Ma sarà orfana del centrocampista Viscovich, autore della doppietta decisiva contro il Vastogirardi.