Buona prestazione per la Podistica Avis Campobasso al 2° “Vinchiatour”

Si è disputato domenica 13 ottobre 2019 a Vinchiaturo, il 2° Trofeo podistico “VinchiaTour” organizzato dalla Pro Loco di Vinchiaturo con la collaborazione del Comune di Vinchiaturo e la ACSI – Associazione Centri Sportivi Italiani, valido come quinta ed ultima tappa del Circuito Tammaro in Movimento.

Il percorso di gara, un circuito di circa 2 chilometri e 500 metri da ripetere per tre volte per un totale di Km 7,500 quasi tutto pianeggiante con un tratto in sterrato e alcune salitelle.

Partenza della gara alle ore 16:50 da Piazza Municipio e vincitore in campo maschile Gabriel Tomaro della Atletica Caivano con il tempo di 27 minuti e 7 secondi.

Alle sue spalle, a soli tre secondi, si è classificato Piero Biagio Mignogna della Runner Termoli con il crono di 27’10”, terzo Nicola Volpacchio della Podistica Avis Campobasso in 28’12”, quarto Giuseppe Iamonaco della Podistica Avis Campobasso in 28’29”, quinto Nicola Lupo della Run Life in 29’51”.

Vittoria in campo femminile per Annamaria Nunziata del Gruppo Sportivo Virtus Campobasso con il riscontro cronometrico di 34’30”, seconda, terza e quarta tre atlete della Podistica Avis Campobasso e rispettivamente Linda Caserio con il tempo di 36’18”, Emanuela Cristofaro in 37’24”, Francesca Evangelista in 39’22”, quinta Loretta Bologna della Podistica Alto Sannio in 41’51”.

Buone le prestazioni dei tredici atleti della Podistica Avis Campobasso che hanno partecipato all’evento podistico e che hanno permesso di conquistare la prima posizione nella classifica riservata alle Società.

Tutti gli atleti avisini sono saliti sul podio degli assoluti nonché su quello delle categorie con Nicola Volpacchio e Giuseppe Iamonaco, come già succitato, classificatosi al terzo e quarto posto della classifica assoluti e Linda Caserio, Emanuela Cristofaro e Francesca Evangelista rispettivamente seconda, terza e quarta delle assolute.

Sul podio delle categorie sono saliti Giuseppe Danese 3° della categoria SM50 con il tempo di 33’43”, Gianfranco Canu 1° della categoria SM65 in 34’50”, Pierluigi Armanetti 4° della categoria SM50 in 34’59”, Agostino Cipolla 2° della categoria SM65 in 36’03”, Giuseppe Di Fabio 3° della categoria SM40 in 36’55”, Giuseppe Aceto 1° della categoria SM70 in 38’41”, Salvatore Fanelli 4° della categoria SM45 in 41’45”, Giuseppe Mignogna 5° della categoria SM65 in 42’27”.