Sarà stata la voglia di ben figurare dinanzi all’arrivo del premier Conte, sarà stato il desiderio di regalare anche alla parte antica delle città dei percorsi stradali non più minati da buche e fastidiosi avvallamenti; fatto sta che anche il centro storico ha finalmente visto all’opera gli addetti ai lavori sulle arterie della zona.

Nei giorni scorsi, infatti, l’asfalto nuovo di zecca è stato posato anche nei pressi di viale del Castello e di porta San Paolo. Non certo una rivoluzione, ma comunque un restyling capace di strappare sorrisi e apprezzamenti ai residenti come a quanti quotidianamente si trovano ad attraversare il tratto in questione.

Interventi che replicano le operazioni già portate avanti nelle ultime settimane dall’amministrazione comunale pentastellata in altre aree del capoluogo: dal centro alle zone residenziali, con gli operai impegnati a “tirare a lucido” strisce pedonali e a rinnovare la segnaletica verticale.

Una “missione” che anche il primo cittadino di Campobasso, Roberto Gravina, aveva battezzato con un post sul proprio profilo Facebook agli inizi di ottobre, non lesinando qualche piccola “stoccata” – nemmeno tanto velata – alla precedente gestione politica di palazzo San Giorgio:

“Come qualcuno avrà notato – aveva scritto il sindaco – il rifacimento della segnaletica orizzontale è in corso e avviene anche durante le ore notturne per evitare di creare disagi al traffico veicolare. Inoltre siamo in procinto di acquistare il nuovo impianto semaforico di via Trivisonno posto che l’attuale non è più riparabile. Ne approfittiamo per dotarlo di sistema sonoro per i non vedenti. Piccoli passi per migliorare la qualità della vita consapevoli che c’è ancora molto, molto da fare”.