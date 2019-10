Dalla relazione dell’attuale assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, emerge una triste verità: “Tutte le scuole di Campobasso non sono state costruite in conformità della legge sismica n.64 del 1974 e tutte hanno un coefficiente di sicurezza basso”.

L’Università degli Studi del Molise, infatti, in seguito agli studi sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici – commissionati dalla precedente amministrazione comunale – ha auspicato quasi in tutti i casi la demolizione e ricostruzione di nuovi edifici scolastici in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza strutturale, efficienza energetica ed edilizia scolastica. Insomma la situazione è complicata e nel consiglio monotematico di oggi (16 ottobre) su richiesta del centrodestra (primo firmatario della mozione è il leghista Alberto Tramontano) le soluzioni delineate dalla nuova amministrazione si intrecciano alle accuse prettamente politiche.

Il sindaco Roberto Gravina paga lo scotto di avere nella sua maggioranza esponenti che negli scorsi anni hanno riempito calorosamente le pagine dei quotidiani per la mancata sicurezza degli edifici scolastici del capoluogo di regione e che, in Aula consiliare, o non si sono espressi – come ad esempio l’assessore Simone Cretella – o non sono stati proprio presenti, come l’attuale consigliere comunale di maggioranza, Nicola Simonetti (nonché coordinatore regionale del Comitato Scuole Sicure).

In Municipio invece sono presenti i genitori dei bambini della scuola di contrada Mascione. Per loro parla il rappresentante della costituente associazione “Nuova Scuola Mascione”, Salvatore Tronca (video).

La costruzione della nuova scuola di Mascione è uno degli interventi che rientrano nella programmazione che l’amministrazione Gravina ha ereditato da quella precedente, guidata da Antonio Battista. I lavori attualmente sono fermi, ma il primo cittadino assicura la rapida ripresa. “C’è stato un problema tecnico, siamo intervenuti per rimettere in moto i lavori”.

Il termine per restituire alla città il nuovo plesso scolastico è fissato a marzo del 2020.

Poi ci sono le tre scuole innovative che rientrano nel bando “scuole sicure” voluto da Antonio Battista e che riguardano Vazzieri, Cep Nord e Via Crispi. Scuole finanziate tramite la rimodulazione dei famosi 11 milioni di euro dei fondi Cipe e per le quali – a detta di Gravina – si attende finalmente l’aggiudicazione definitiva.

Ma c’è un elenco infinito di problemi da risolvere: l’asilo nido Bianconiglio ad esempio sarà chiuso.

“L’amministrazione – annuncia Gravina – si è adoperata per trasferire entro fine anno i piccoli dell’asilo nido Bianconiglio in una struttura più sicura. Gli spazi necessari per ospitare i bambini sono stati reperiti presso la scuola media ‘Petrone’, costruita quando erano già in vigore le norme sismiche. È stato redatto un progetto comprendendo lavori per adattare gli spazi alle esigenze dei bambini dell’asilo nido e lavori necessari per ottenere il certificato di prevenzione incendi. Vogliamo riconoscerci il merito di aver cercato in tutti i modi questa soluzione e abbandonato – chiosa Gravina – l’inutile progetto che prevedeva l’esecuzione dei lavori per l’asilo di via Verga per ottenere il certificato di prevenzione incendi per il costo di 150mila euro, utilizzando parte di questo importo per realizzare aule sicure destinate a bambini che per la loro tenera età necessitavano di un’attenzione maggiore, e un’altra parte invece destinata a risolvere problemi in altre scuole”.

Sarà demolito inoltre l’istituto di via Scarano chiuso alla fine del 2017 dopo il crollo del soffitto in un’aula. Per pure caso non ci furono drammatiche conseguenze per i 360 alunni.

“Vogliamo abbattere la Montini. Per questo – spiega il sindaco di Campobasso – stiamo cercando di attivare un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti”. Si tratta di 5 milioni di euro a cui vanno aggiunti altri 5 milioni di euro chiesti dall’amministrazione comunale al governo centrale. Per tali somme si è in attesa della risposta del Ministero competente.

I soldi serviranno anche per l’abbattimento di altri plessi scolastici. L’amministrazione pentastellata va in questa direzione. In cima all’agenda degli interventi– come spiega l’assessore Amorosa – ci sono la scuola di via San Lorenzo e quella di via Crispi.

Non solo la vulnerabilità sismica: c’è un’altra problematica irrisolta. Quasi tutti i plessi del capoluogo sono sprovvisti del certificato prevenzione incendi. Il governo ha concesso una proroga per cui le carte sono in regola, ma come incalzano dal centrodestra, “non si può di certo restare tranquilli”. Ed è proprio il centrodestra ad aver proposto un ordine del giorno, condiviso e sottoscritto dal centrosinistra, nonché dal sindaco Gravina e dal capogruppo di maggioranza, Antonio Vinciguerra.

Nell’ordine del giorno – approvato all’unanimità, – il Consiglio comunale impegna la Giunta Gravina a predisporre un piano di interventi sugli edifici scolastici e un monitoraggio.

“Posso rivendicare di aver avuto già nella scorsa consiliatura un atteggiamento sempre costruttivo sul tema che oggi abbiamo affrontato in aula, motivo per cui mi sento poco in imbarazzo a trattarlo ora da sindaco e da amministratore – dichiara a margine del Consiglio il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. – Detto ciò, come amministrazione stiamo lavorando per sbloccare quello che in questo settore abbiamo trovato, soprattutto sul bando Scuole Sicure, dove in precedenza c’era stato un errore e che ora è andato avanti fino all’aggiudicazione definitiva. Un intoppo burocratico ereditato lo abbiamo dovuto affrontare anche su via Crispi, finanziata con i fondi Inail”.