Bocciofila Madonna delle Grazie, tutto pronto per il torneo ‘Lui & Lei’

Un sabato intenso (12 ottobre) dedicato alle sport ed alle bocce nel palazzetto di via Cina dove la Bocciofila Madonna delle Grazie ha messo in piedi il terzo “Trofeo Lui & Lei”, manifestazione di carattere regionale che si disputerà domani pomeriggio con inizio alle ore 15.

Andranno in pista 25 coppie distribuite negli accoppiamenti fra i partecipanti. Un appuntamento questo che si rinnova anno dopo anno e che dà segnali di crescita. Il presidente Gianfranco Di Fonso è orgoglioso anche per i tempi di messa in piedi dell’evento. “Dopo la coppa Molise ed i tornei a Campobasso, che si sono svolti a fine settembre, ecco questa terza competizione dedicata alle coppie – spiega il massimo dirigente della bocciofila Madonna delle Grazie -. Stiamo dando continuità al lavoro e soprattutto una certa crescita di atleti che non si sono tirati indietro dopo l’impegno nel capoluogo, mi viene istintivo dire che stiamo raggiungendo un congruo numero di atleti su cui puntare forte per il futuro; con gli altri soci stiamo lavorando sotto l’aspetto dello stare insieme, del fare sport e socializzare; questa terza edizione servirà anche per tastare la continuità e la residenza, soprattutto delle donne, che da questa estate sono sotto pressione fra allenamenti e gare, l’occasione di questa manifestazione sarà anche l’occasione per festeggiare a fine serata l’evento”.

Tutti in gara e pista alle ore 15: saliranno sul podio le prime tre coppie della manifestazione. Rosanna Castiello e Chiara Morlacchetti sono le atlete di punta del gentil sesso, ma stanno arrivando anche Pina Cupone, Antonella Gialloreto, Pina Vitale, Pina Tufilli, Colombo Lucia, Nella Sticca, Natalizia Mercede, Pina Ruccolo, Olimpia Fusco e Palma Mariella.