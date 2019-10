Si è svolta ieri a Campobasso l’autopsia sul corpicino della piccola nata durante il parto domenica 22 settembre. La bimba, il cui cuore ha smesso di battere per cause sconosciute – e al vaglio ora della magistratura – durante il travaglio, è stata affidata a un medico legale reperito dopo una difficoltà iniziale.

Tra tre mesi si conoscerà l’esito degli accertamenti irripetibili, ai quali hanno presenziato i periti di parte per conto del medico e dell’ostetrica dell’ospedale campobassano indagati, come pure il consulente tecnico in rappresentanza della famiglia.

Al momento non trapelano indiscrezioni sulle possibili cause del decesso, attorno alle quali ruota l’inchiesta che aveva portato, due giorni dopo il dramma giudicato “imprevedibile” dall’azienda sanitaria, al sequestro della cartella clinica della madre.

Dovrebbe essere invece effettuata nei prossimi giorni l’autopsia sulla piccola morta alla trentottesima settimana nel grembo di una giovane donna bassomolisana. La vicenda era avvenuta domenica scorsa, in serata, al San Timoteo di Termoli dove la paziente era arrivata lamentando dolori fortissimi.

Sottoposta a due monitoraggi del tracciato a distanza di un’ora e mezza l’uno dall’altra, la donna ha scoperto di aver perso la sua bambina nell’imminenza del parto.

Anche in questo caso, e in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia, è stata aperta un’indagine giudiziaria della quale è competente la Procura della Repubblica di Larino. Sequestrata la cartella clinica e disposta l’autopsia, che verrà svolta nell’ ospedale della cittadina adriatica con le garanzie a tutela degli indagati, che anche in questo caso sono medici e ostetriche.

Le 2 tragiche vicende, distanziate solo da una settimana, hanno riportato prepotentemente in cronaca il problema della sicurezza ospedaliera, e non soltanto in riferimento al numero esiguo di camici bianchi in servizio, per il cui reperimento sono in atto procedure concorsuali non ancora terminate.

Anche le richieste finora inevase di dotazioni più tecnologiche e in numero maggiore di ecografi e macchinari per il controllo delle partorienti sono oggetto di una riflessione interna ed esterna al reparto di ostetricia di Termoli. Da tempo infatti i medici hanno chiesto di migliorare la dotazione strumentale necessaria in corsia e in sala parto.