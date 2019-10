Contribuire al benessere fisico, motorio e psicologico dell’anziano: con questo obiettivo il Circolo Auser di Larino, da sempre attivo in ambito sociale e volontaristico, si è fatto promotore, su idea della Presidente Daniela Bassi, di corsi di ginnastica posturale destinati prevalentemente agli anziani residenti nel centro frentano.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, prenderà il via da lunedì 14 ottobre nella Palestra Comunale di via Santa Chiara e rientra nel campo delle numerose attività destinate alla terza età, attività rese possibili grazie alla presenza da oltre un anno a Larino di una sede fisica di incontro e di ascolto che è diventata punto di riferimento, di elaborazione di idee e proposte finalizzate a contrastare la condizione di solitudine che è tra le problematiche che penalizzano maggiormente la vita degli anziani nella realtà odierna.

I corsi di ginnastica posturale saranno tenuti dalla dottoressa Lucia Vitiello e termineranno il prossimo anno. Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi nella sede dell’associazione sita in via Marco Tullio Cicerone.