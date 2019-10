Barriere architettoniche sul percorso fitness, minoranze interrogano Sindaco e Giunta

I gruppi di minoranza “Insieme si può” e “Petacciato in comune” hanno depositato una interrogazione al sindaco ed alla giunta comunale di Petacciato per chiedere come mai il nuovo percorso dell’area fitness di via dei Trangioli-via del Progresso preveda dei gradini, quindi delle barriere architettoniche.

Nello specifico i due gruppi di minoranza chiedono “chiarimenti in merito alla realizzazione dell’ultima parte del “percorso fitness”, il tratto che collega il parco giochi (area pista di pattinaggio) con la strada provinciale 96.

Il tratto in evidenza costeggia la strada provinciale 96, poiché si ritiene che il percorso sia in contrasto aperto con le norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche secondo quanto riportato da due dei capisaldi normativi di riferimento”.

Sempre secondo quanto si legge nell’interrogazione “l’interrogazione ha lo scopo di conoscere la ratio dell’opera così realizzata e le soluzioni che la giunta propone per garantire la fruibilità dell’opera pubblica a tutti i cittadini”.