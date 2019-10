Bar via Firenze, venerdì la grande festa di riapertura: buffet, musica ed aperitivi nel nuovo locale

Esistono luoghi che entrano a far parte della società, radicandosi talmente a fondo da divenire parte di ogni famiglia: è il caso del Bar via Firenze che, da più di vent’anni, è il punto di ritrovo del quartiere di Contrada Porticone. Nel corso degli anni il Bar via Firenze è sempre stato un passo avanti rispetto alle tendenze, anticipando le esigenze ed i gusti della clientela ed offrendo servizi aggiuntivi che altri non avevano immaginato.

Un’intuizione che, ben presto, ha permesso al Bar via Firenze di divenire un richiamo per tutta la città e per i paesi limitrofi: persone di ogni età, provenienza e ceto sociale hanno usufruito dei servizi che l’attività mette a disposizione. Al bancone del bar ci siamo passati tutti, almeno una volta nella vita: chi per un caffè o un aperitivo, chi per giocare una schedina, chi per pagare una multa o una bolletta o semplicemente per ricaricare il telefonino, acquistare un pacchetto di sigarette e di caramelle.

Lo storico locale, chiuso per i lavori di ristrutturazione, ha riaperto i battenti stamattina, con una nuova veste interna, mantenendo la qualità del servizio e la disponibilità del personale che da sempre contraddistinguono la famiglia Pitardi. Nuove luci, pavimento tirato a lucido, comode sedute, stessa location e tutta la comodità dei servizi essenziali, a due passi da casa: tutto studiato nei minimi dettagli per essere confortevole e moderno.

La festa di riapertura invece, tanto attesa da tutti i termolesi, non poteva che capitare di venerdì, giorno in cui il Bar via Firenze ormai da diversi anni, organizza serate a tema, in compagnia di ottima musica, buon cibo e cocktail sapientemente miscelati da mani esperte.

In occasione della riapertura, in cui saranno mostrati per la prima volta i nuovi interni, al Bar via Firenze sarà festa in grande: accanto alla consueta serata del venerdì, marchio distintivo dell’attività, si affiancherà un buffet offerto dalla famiglia Pitardi per ringraziare i suoi clienti per l’affetto e la fiducia dimostrati in tutti questi anni. Un evento da non lasciarsi sfuggire, per nessun motivo. Segnate l’appuntamento sul calendario: venerdì 4 ottobre a partire dalle 19 tutti in via Firenze a festeggiare.