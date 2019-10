Autunno in città con eventi e manifestazioni da non perdere: si spazia dalla cultura allo sport

Dopo gli appuntamenti di agosto e settembre, continua il programma delle manifestazioni e le attività culturali, sportive, sociali ed enogastronomiche a tutti i livelli, anche per i prossimi mesi saranno raccolte in calendari promossi dal Comune di Campobasso e dall’assessorato alla Cultura.

Per il mese di ottobre, a partire da oggi, compreso domani – domenica 6 ottobre – è previsto l’evento di punta di questo fine settimana rappresentato dal Rally Molise, saranno diversi gli appuntamenti da tenere a mente soprattutto legati alla cultura e al sociale.

Domenica 6 da segnalare “Una città senza barriere è (im)possibile?”, rientrante nella XVII Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, Fiaba Day, iniziativa patrocinata dal Comune di Campobasso e organizzata dal Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati (Cnis) in collaborazione con il Centro Documentazione Handicap (Cdh) e l’Associazione Italiana Fisioterapisti della Regione Molise (Aifi). Il percorso partirà da via Cavour, alle 10.30, e toccherà piazza Cuoco (Stazione ferroviaria), via Garibaldi, via Umberto I, via Mazzini, via Veneto per terminare in prossimità di piazza Cuoco.

Diversi ad ottobre anche i momenti d’approfondimento culturale, basti pensare alle presentazioni di libri come quelle che si terranno il 25 (presentazione di “Campobasso Meravigliosa” di Alfredo Carosella) e il 29 ottobre (presentazione di “Quando il Molise fermò il nucleare di Aldo Camporeale ed Enzo Gallo”) in Comune in Sala Consiliare o alla mostra di Paolo Perrino, dal 19 al 27 ottobre, presso il Circolo Sannitico, o anche alla premiazione del concorso fotografico Molise Pride del prossimo 10 ottobre.

Senza dimenticare i concerti degli Amici della Musica, fissati per domenica 6, sabato 19 e domenica 27.

Partono poi da oggi, 5 ottobre, e per tutti i sabati del mese, i #sabatoingalleria con appuntamento alle 17,15 in Galleria Civica (ingresso Via Roma 43) con la visita guidata tra le opere della sezione Pettinicchi per conoscere il Maestro e la sua interpretazione dell’umana commedia. Inizio attività: il sabato alle 17.15 con ingresso libero. Per info e prenotazioni: info@justmo.org.

Nel calendario degli Eventi in città di questo mese ci sono però anche gli appuntamenti condivisi con il Museo della scuola – Unimol per il 13 ottobre, con la Giornata nazionale Famu, famiglie al museo, e quello del 30 ottobre con la società del Campobasso Calcio per la mostra all’ex Gil che ricorderà un secolo da lupi.

Di grande impatto sarà di certo ciò che verrà poi proposto con l’evento “Grande Viaggio Insieme” di Conad, che verrà presentato mercoledì 9 ottobre in una conferenza stampa in Comune, in Sala Consiliare, alle 11.

Grazie a questo progetto arriverà a Campobasso, l’11 di ottobre, anche il maestro Vessicchio che dirigerà il concerto dei Solisti del Sesto Armonico.